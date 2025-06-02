Новая публикация певицы Валерии с 4-летней внучкой вызвала обсуждения
Фото: Instagram/valeriya
Российская эстрадная певица Валерия поделилась со своими поклонниками в Instagram радостной новостью – она записала песню со старшей внучкой Селин, сообщает Zakon.kz.
То, что из этого вышло, 57-летняя артистка показала в Instagram.
"Мягкими-волшебными". Мы с Селинкой поздравляем всех деток с Днем защиты детей нашей доброй песенкой, записанной специально к этому празднику", – написала Валерия 1 июня 2025 года.
За внучку и бабушку порадовался известный российско-казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров, который написал: "Супер!"
А подписчики певицы решили пообсуждать, на кого похожа 4-летняя Селин. Некоторые из них сошлись в том, что внучка не похожа на свою знаменитую бабушку. Другие же просто отметили, что песня получилась красивой, а дуэт – прекрасным:
- "Как похожа на Арсения".
- "Как красиво, моя любимая Валерия и Иосиф – молодцы!"
- "Очень красивая песня и прекрасный дуэт! Селин милая".
- "Волшебные девочки. Какая будет память для Селинки, когда она будет пересматривать через много лет".
- "Супер!.. Валерия, этот ангел – ваше продолжение! Вместе и только вместе быть вам, и в этом вся истина!"
- "Красотки, но жаль, что первая внучка не похожа на Валерию! У нас такая же история – на мою дочь не похожи все! Но главное – идиллия!"
26 мая 2025 года Валерия и Иосиф Пригожин записали новое видео, которым подняли настроение своим поклонникам.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript