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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация певицы Валерии с 4-летней внучкой вызвала обсуждения

Новая публикация певицы Валерии с 4-летней внучкой вызвала обсуждения, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 10:01 Фото: Instagram/valeriya
Российская эстрадная певица Валерия поделилась со своими поклонниками в Instagram радостной новостью – она записала песню со старшей внучкой Селин, сообщает Zakon.kz.

То, что из этого вышло, 57-летняя артистка показала в Instagram.

"Мягкими-волшебными". Мы с Селинкой поздравляем всех деток с Днем защиты детей нашей доброй песенкой, записанной специально к этому празднику", – написала Валерия 1 июня 2025 года.

За внучку и бабушку порадовался известный российско-казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров, который написал: "Супер!"

А подписчики певицы решили пообсуждать, на кого похожа 4-летняя Селин. Некоторые из них сошлись в том, что внучка не похожа на свою знаменитую бабушку. Другие же просто отметили, что песня получилась красивой, а дуэт – прекрасным:

  • "Как похожа на Арсения".
  • "Как красиво, моя любимая Валерия и Иосиф  молодцы!"
  • "Очень красивая песня и прекрасный дуэт! Селин милая".
  • "Волшебные девочки. Какая будет память для Селинки, когда она будет пересматривать через много лет".
  • "Супер!.. Валерия, этот ангел – ваше продолжение! Вместе и только вместе быть вам, и в этом вся истина!"
  • "Красотки, но жаль, что первая внучка не похожа на Валерию! У нас такая же история – на мою дочь не похожи все! Но главное – идиллия!"

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Фото Динара Халдарова
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