Новая публикация певицы Валерии с 4-летней внучкой вызвала обсуждения

Российская эстрадная певица Валерия поделилась со своими поклонниками в Instagram радостной новостью – она записала песню со старшей внучкой Селин, сообщает Zakon.kz.

То, что из этого вышло, 57-летняя артистка показала в Instagram.

"Мягкими-волшебными". Мы с Селинкой поздравляем всех деток с Днем защиты детей нашей доброй песенкой, записанной специально к этому празднику", – написала Валерия 1 июня 2025 года.

За внучку и бабушку порадовался известный российско-казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров, который написал: "Супер!"

А подписчики певицы решили пообсуждать, на кого похожа 4-летняя Селин. Некоторые из них сошлись в том, что внучка не похожа на свою знаменитую бабушку. Другие же просто отметили, что песня получилась красивой, а дуэт – прекрасным:

"Как похожа на Арсения".

"Как красиво, моя любимая Валерия и Иосиф – молодцы!"

– "Очень красивая песня и прекрасный дуэт! Селин милая".

"Волшебные девочки. Какая будет память для Селинки, когда она будет пересматривать через много лет".

"Супер!.. Валерия, этот ангел – ваше продолжение! Вместе и только вместе быть вам, и в этом вся истина!"

"Красотки, но жаль, что первая внучка не похожа на Валерию! У нас такая же история – на мою дочь не похожи все! Но главное – идиллия!"

26 мая 2025 года Валерия и Иосиф Пригожин записали новое видео, которым подняли настроение своим поклонникам.