Турсынбек Кабатов серьезно заболел и перенес концерты на следующий год

Известный казахстанских шоумен Турсынбек Кабатов попал в больницу, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил 17 октября на своей странице в Instagam. Артист не уточнил причину госпитализации, но судя по всему она серьезная, потому что он перенес на следующий год концерты, которые он запланировал в честь своего 45-летия.

"Дорогие зрители! По состоянию здоровья я попал в больницу. Поэтому объявляю, что мои концерты, которые я планировал на 45 лет, перенесли на 2025 год! Не могу дождаться, чтобы увидеть всех вас!" – написал Кабатов под постом.

28 июня сообщалось, что в Астане административному аресту подвергли шоумена Турсынбека Кабатова. По материалам дела, обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью. В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания. Позже Турсынбек Кабатов смешно пошутил на эту тему на концерте.