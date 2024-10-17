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Турсынбек Кабатов серьезно заболел и перенес концерты на следующий год

Турсынбек Кабатов серьезно заболел и перенес свои концерты на следующий год , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 00:13 Фото: Instagram/tursynbek_kabatov_resmi
Известный казахстанских шоумен Турсынбек Кабатов попал в больницу, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил 17 октября на своей странице в Instagam. Артист не уточнил причину госпитализации, но судя по всему она серьезная, потому что он перенес на следующий год концерты, которые он запланировал в честь своего 45-летия. 

"Дорогие зрители! По состоянию здоровья я попал в больницу. Поэтому объявляю, что мои концерты, которые я планировал на 45 лет, перенесли на 2025 год! Не могу дождаться, чтобы увидеть всех вас!" – написал Кабатов под постом. 

28 июня сообщалось, что в Астане административному аресту подвергли шоумена Турсынбека Кабатова. По материалам дела, обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью. В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания. Позже Турсынбек Кабатов смешно пошутил на эту тему на концерте. 

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