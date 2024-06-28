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Законодательство РК

Известного казахстанского юмориста арестовали в Астане за дебош в самолете

Турсынбек Кабатов, арестовали за пьяный дебош на самолете, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:10 Фото: Instagram/tursynbek_kabatov_resmi
В Астане административному аресту подвергли известного казахстанского шоумена Турсынбека Кабатова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Верховном суде РК, юмориста обвинили в совершении мелкого хулиганства.

"По материалам дела, обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью. В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания. И не помнит, выражался ли он при этом нецензурной бранью или нет, но за нарушение общественного порядка извинился", – сообщили в суде.

В свою очередь свидетель – старший бортпроводник – подтвердила, что правонарушитель был на борту самолета в алкогольном опьянении и выражался нецензурной бранью.

"Вина правонарушителя подтверждается показаниями свидетеля, актом передачи пассажира сотрудникам полиции, видеозаписью и заключением о медицинском освидетельствовании", – отмечается в сообщении ВС РК.

Рассмотрев материалы дела и выслушав участников процесса, суд признал Кабатова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 434 КоАП. Он подвергнут аресту на пять суток.

Как следует из самого постановления адмсуда, инцидент произошел 2 июня около 7:30 на борту самолета рейсом Алматы – Астана.

Судебный процесс состоялся 25 июня, в этот же день артиста отправили под арест.

Сегодня, 28 июня, стало известно, что в Алматинской области задержали известного казахстанского борца.

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