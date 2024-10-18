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Созданную роботом картину выставят на аукцион за 180 тысяч долларов

Искусственный интелект, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 19:24 Робот Ai-Da, фото: Х/QuibellPaul
На аукцион Sotheby’s впервые выставят картину, созданную человекоподобным роботом, сообщает Zakon.kz.

На торгах представят портрет знаменитого математика Алана Тьюринга. Ранее его можно было увидеть на саммите ООН, посвященном искусственному интеллекту. Об этом говорится на сайте аукционного дома.

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 19:24

Фото: sothebys

Картину под названием "Бог ИИ" нарисовал робот Ai-Da, которого собрали в 2019 году. Самого робота, внешне напоминающего женщину, назвали в честь английской ученой Ады Лавлейс.

За полотно работы Ai-Da рассчитывают выручить от 120 до 180 тыс. долларов. Продажа произведения состоится в конце октября в рамках онлайн-аукциона "Цифровое искусство".

Искусственный интелект, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 19:24

Фото: Х/NotVisible8

14 октября железный трон из фильма "Игра престолов" продали на аукционе за 1,49 млн долларов.

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2024 год Аукционы Деньги Искусственный интеллект Роботы Картины
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