Созданную роботом картину выставят на аукцион за 180 тысяч долларов
На торгах представят портрет знаменитого математика Алана Тьюринга. Ранее его можно было увидеть на саммите ООН, посвященном искусственному интеллекту. Об этом говорится на сайте аукционного дома.
Фото: sothebys
Картину под названием "Бог ИИ" нарисовал робот Ai-Da, которого собрали в 2019 году. Самого робота, внешне напоминающего женщину, назвали в честь английской ученой Ады Лавлейс.
ヒューマノイドによるアート、初めて競売に 「AIの父」肖像画— AFPBB News (@afpbbcom) October 17, 2024
11月にロンドンで競売に出品される。作品名は「AIの神」。現代コンピュータ科学の父の一人と称される英国の数学者アラン・チューリングの肖像画だという。 pic.twitter.com/d7FHiFAVYP
За полотно работы Ai-Da рассчитывают выручить от 120 до 180 тыс. долларов. Продажа произведения состоится в конце октября в рамках онлайн-аукциона "Цифровое искусство".
Фото: Х/NotVisible8
14 октября железный трон из фильма "Игра престолов" продали на аукционе за 1,49 млн долларов.