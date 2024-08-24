Впервые на аукционе выставят картину Клода Моне
Фото: Instagram/christiesinc
Полотно "Кувшинки" впервые появится на аукционе Christie’s с момента создания 125 лет назад, сообщает Zakon.kz.
Аукцион намечен на 26 сентября в Гонконге, в новом центральном офисе Christie’s в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидаемая цена полотна составляет 25-35 млн долларов. Информация о лоте вышла на странице аукционного дома в Instagram.
Как отмечают эксперты – это первое произведение Моне, в котором отсутствует линия горизонта. Внимание художника было сосредоточено на деталях водной поверхности.
Днями ранее американский медиамагнат Марк Цукерберг установил скульптуру своей жены Присциллы Чан во дворе своего дома.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript