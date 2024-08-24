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Впервые на аукционе выставят картину Клода Моне

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 01:25 Фото: Instagram/christiesinc
Полотно "Кувшинки" впервые появится на аукционе Christie’s с момента создания 125 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Аукцион намечен на 26 сентября в Гонконге, в новом центральном офисе Christie’s в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидаемая цена полотна составляет 25-35 млн долларов. Информация о лоте вышла на странице аукционного дома в Instagram.

Как отмечают эксперты – это первое произведение Моне, в котором отсутствует линия горизонта. Внимание художника было сосредоточено на деталях водной поверхности.

Днями ранее американский медиамагнат Марк Цукерберг установил скульптуру своей жены Присциллы Чан во дворе своего дома.

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