Токаев посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Қастерлі Отан – Қазақстан", посвященный Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

Фото: Акорда

На сцене Театра оперы и балета "Астана Опера" выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.

Ранее Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека и дал ему поручения.