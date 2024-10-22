Токаев посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Қастерлі Отан – Қазақстан", посвященный Дню Республики, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
Фото: Акорда
На сцене Театра оперы и балета "Астана Опера" выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.
Ранее Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека и дал ему поручения.
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