Токаев принял акима Астаны и дал ему поручения

22 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Женис Касымбек представил отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

"По всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за девять месяцев этого года составил 1 трлн 140 млрд тенге, что на 16% выше аналогичного периода 2023 года", – отмечено в сообщении.

Также градоначальник доложил о ходе отопительного сезона.

"Благодаря запуску в прошлом году газовой тепловой станции (ГТС) "Юго-Восток", первого этапа ГТС "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3 впервые в городе обеспечен профицит тепла. Данные объекты жизнеобеспечения дали Астане более 1100 Гкал/час. До конца года планируется завершить вторую очередь ГТС "Туран", что обеспечит выработку дополнительных 250 Гкал/час", – доложил Касымбек.

Фото: akorda.kz

Кроме того, начали работы по строительству ГТС "Тельмана" и проектирование ГТС "Юго-Запад" с общей мощностью 970 Гкал/час.

Также аким проинформировал о возведении социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении строительства жилищных комплексов – долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья.

"В новом учебном году были сданы в эксплуатацию 15 из запланированных 24 школ, девять из них – в рамках нацпроекта "Комфортная школа". До нового года будет построено шесть студенческих общежитий почти на 4,5 тысячи мест, четыре из них уже функционируют", – рассказали в Акорде.

Аким Астаны также сообщил президенту, что на сегодняшний день в столице благоустроено порядка 170 дворовых и общественных пространств, отремонтировано более 70 улиц. Планируется высадить миллион деревьев и кустарников.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по модернизации инфраструктуры, дальнейшему развитию и благоустройству Астаны.

На минувшей неделе, 16 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева.