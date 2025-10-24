#АЭС в Казахстане
События

Токаев посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики

концерт, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 19:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 октября 2025 года посетил торжественный концерт "Рухтың асқары – Қазақстан" по случаю Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

На сцене театра "Астана Опера" выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.

Фото: akorda.kz

Пресс-служба Акорды поделилась красочными фотографиями с мероприятия.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Днем Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики. С полным текстом его выступления можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
