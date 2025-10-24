Токаев посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 октября 2025 года посетил торжественный концерт "Рухтың асқары – Қазақстан" по случаю Дня Республики, сообщает Zakon.kz.
Фото: akorda.kz
На сцене театра "Астана Опера" выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.
Фото: akorda.kz
Пресс-служба Акорды поделилась красочными фотографиями с мероприятия.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Днем Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики. С полным текстом его выступления можно ознакомиться по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript