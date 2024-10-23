Поклонники 48-летней "Блондинки в законе" восхитились внешностью ее сына
Фото: Instagram/reesewitherspoon
Американская актриса Риз Уизерспун, получившая известность ролью Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе", публично поздравила сына с 21-летием, сообщает Zakon.kz.
Продюсер разместила с ним несколько фотографий, отметив, что не может поверить, что ее сыну уже 21 год.
"С днем рождения, Дикон. Ты появился в моей жизни, чтобы принести мне радость, мудрость и столько любви. Ты озаряешь мою жизнь своей прекрасной душой! Я тебя так люблю", – говорится в подписи к публикации за 23 октября.
Подписчики не смогли пройти мимо и оставили восхищенные комментарии внешности Дикона.
- Вау, вот это внешность.
- Красавец, весь в мать.
- Вот это гены.
- Очень привлекательный.
- Невероятно красив.
Уизерспун была дважды замужем и воспитывает трех детей.
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