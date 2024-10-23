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Поклонники 48-летней "Блондинки в законе" восхитились внешностью ее сына

Поклонники 48-летней &quot;Блондинки в законе&quot; восхитились внешностью ее сына, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 20:09 Фото: Instagram/reesewitherspoon
Американская актриса Риз Уизерспун, получившая известность ролью Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе", публично поздравила сына с 21-летием, сообщает Zakon.kz.

Продюсер разместила с ним несколько фотографий, отметив, что не может поверить, что ее сыну уже 21 год.


"С днем рождения, Дикон. Ты появился в моей жизни, чтобы принести мне радость, мудрость и столько любви. Ты озаряешь мою жизнь своей прекрасной душой! Я тебя так люблю", – говорится в подписи к публикации за 23 октября.

Подписчики не смогли пройти мимо и оставили восхищенные комментарии внешности Дикона.

  • Вау, вот это внешность.
  • Красавец, весь в мать.
  • Вот это гены.
  • Очень привлекательный.
  • Невероятно красив.

Уизерспун была дважды замужем и воспитывает трех детей.

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Не так давно Уизерспун показала фото сыновей, которых родила с разницей в девять лет.

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