Поклонники 48-летней "Блондинки в законе" восхитились внешностью ее сына

Американская актриса Риз Уизерспун, получившая известность ролью Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе", публично поздравила сына с 21-летием, сообщает Zakon.kz.

Продюсер разместила с ним несколько фотографий, отметив, что не может поверить, что ее сыну уже 21 год.





"С днем рождения, Дикон. Ты появился в моей жизни, чтобы принести мне радость, мудрость и столько любви. Ты озаряешь мою жизнь своей прекрасной душой! Я тебя так люблю", – говорится в подписи к публикации за 23 октября.

Подписчики не смогли пройти мимо и оставили восхищенные комментарии внешности Дикона.

Вау, вот это внешность.

Красавец, весь в мать.

Вот это гены.

Очень привлекательный.

Невероятно красив.

Уизерспун была дважды замужем и воспитывает трех детей.

Не так давно Уизерспун показала фото сыновей, которых родила с разницей в девять лет.