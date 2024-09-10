Нестареющая "Блондинка в законе" показала 25-летнюю дочь
Фото: Instagram/reesewitherspoon
48-летняя американская актриса Риз Уизерспун публично поздравила дочь с 25-летием. Свое обращение "Блондинка в законе" разместила 9 сентября 2024 года на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Старшая дочь актрисы Ава Элизабет Филлипп родилась 9 сентября 1999 года.
"С днем рождения мою замечательную дочь, которая является одним из самых добрых и мудрых людей, что я знаю. Люблю тебя всем сердцем. Продолжай светить, моя милая девочка", – говорится в подписи к совместному снимку.
Напомним, что прорывом в карьере для Уизерспун стала роль Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе", принесшая актрисе номинацию на премию "Золотой глобус".
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