Нестареющая "Блондинка в законе" показала 25-летнюю дочь

48-летняя американская актриса Риз Уизерспун публично поздравила дочь с 25-летием. Свое обращение "Блондинка в законе" разместила 9 сентября 2024 года на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Старшая дочь актрисы Ава Элизабет Филлипп родилась 9 сентября 1999 года.

"С днем рождения мою замечательную дочь, которая является одним из самых добрых и мудрых людей, что я знаю. Люблю тебя всем сердцем. Продолжай светить, моя милая девочка", – говорится в подписи к совместному снимку.

Напомним, что прорывом в карьере для Уизерспун стала роль Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе", принесшая актрисе номинацию на премию "Золотой глобус".

Ранее 33-летняя супруга российского продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин решила высказать свое мнение о материнстве.

