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Риз Уизерспун показала фото сыновей, которых родила с разницей в девять лет

Риз Уизерспун, дети, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 11:05 Фото: Instagram/reesewitherspoon
Голливудская актриса Риз Уизерспун опубликовала в соцсетях фото сыновей – 20-летнего Дикона и 11-летнего Теннесси, сообщает Zakon.kz.
"Мои солнечные лучики", – подписала кадр артистка.

Актриса впервые стала матерью в 23 года. Уизерспун родила дочь Аву от коллеги Райана Филлиппа. 23 октября 2003 года у пары родился сын, которого они назвали Дикон, а через пять лет после этого события супруги развелись. Артисты отмечали, что смогли наладить отношения после расставания ради детей. Уизерспун поясняла, что никогда не препятствовала участию бывшего мужа в жизни дочери и сына.

В 2011 году актриса вновь вышла замуж. Супругом стал агент Джим Тот, сотрудничающий со многими голливудскими артистами. Звезда родила от него мальчика Теннеси, а в 2023 году объявила о разводе с супругом после 12 лет брака.

Ранее Риз Уизерспун публично поздравила дочь с 25-летием и показала фото с ней.

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