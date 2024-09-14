Риз Уизерспун показала фото сыновей, которых родила с разницей в девять лет

Голливудская актриса Риз Уизерспун опубликовала в соцсетях фото сыновей – 20-летнего Дикона и 11-летнего Теннесси, сообщает Zakon.kz.

"Мои солнечные лучики", – подписала кадр артистка.

Актриса впервые стала матерью в 23 года. Уизерспун родила дочь Аву от коллеги Райана Филлиппа. 23 октября 2003 года у пары родился сын, которого они назвали Дикон, а через пять лет после этого события супруги развелись. Артисты отмечали, что смогли наладить отношения после расставания ради детей. Уизерспун поясняла, что никогда не препятствовала участию бывшего мужа в жизни дочери и сына.

В 2011 году актриса вновь вышла замуж. Супругом стал агент Джим Тот, сотрудничающий со многими голливудскими артистами. Звезда родила от него мальчика Теннеси, а в 2023 году объявила о разводе с супругом после 12 лет брака.

Ранее Риз Уизерспун публично поздравила дочь с 25-летием и показала фото с ней.