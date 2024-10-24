Паспорт Великобритании выдали известному персонажу книг и фильмов

Медвежонок Паддингтон официально получил паспорт гражданина Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, во время работы над фильмом "Приключения Паддингтона 3", действие которого происходит в Перу, продюсер картины Роб Сильва обратился в Хоум-офис с просьбой выдать образец паспорта в качестве реквизита для съемок.

"Мы написали в Министерство внутренних дел Великобритании с просьбой выдать копию паспорта, а они сделали официальное удостоверение для Паддингтона – единственное в своем роде", – рассказал Сильва.

Фото: Х/The_Ouroboros__

Медвежонок Паддингтон – это культовый для Великобритании персонаж. В июне 2022 года на официальной странице королевской семьи в YouTube вышел ролик в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II. По сюжету королева приглашает медвежонка на чаепитие в Букингемский дворец.

После смерти королевы в сентябре 2022 года британцы принесли много игрушек в виде медвежонка к воротам резиденции королевы. Тогда сообщалось, что игрушки будут бережно очищены и переданы в детские больницы Великобритании.

Первые два фильма трилогии заработали в мировом прокате более 500 млн. долларов. Выход третьей части в мировом прокате ожидается в ноябре. Картина выйдет спустя семь лет перерыва.

Фото: Х/HollywoodHandle

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