Общество

Казахстанский паспорт ждет редизайн

Паспорт гражданина РК, документы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 17:30 Фото: Zakon.kz
Паспорт Казахстана вскоре получит новый дизайн, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 октября 2025 года, рассказал государственный секретарь РК Ерлан Карин.

"С февраля этого года начата разработка нового дизайна паспорта гражданина Республики Казахстан. Действующий дизайн паспорта находится в обращении 17 лет. На данный момент ведущими дизайнерами Национального банка и экспертами Банкнотной фабрики сформированы базовые подходы к визуальному оформлению паспорта. В этой работе были учтены международные стандарты и тренды: минималистический стиль, фоновые изображения на визовых страницах, новые элементы защиты от подделок. Подготовлена концепция нового дизайна, отражающего уникальные особенности Казахстана, национальную идентичность, культурное разнообразие и достопримечательности нашей страны. Новая концепция дизайна паспорта будет презентована в скором времени", – написал он на своей странице в Instagram.

Следующим этапом, по его словам, станет работа по изготовлению сигнального макета, которая с учетом многоступенчатой печати и применения защитных технологий займет несколько месяцев.

"Выпуск в будущем паспорта с новым дизайном не предполагает массовую замену паспортов. Новые паспорта будут выдаваться при истечении срока действия, порче документа или по личному желанию гражданина. При этом стоимость паспорта нового образца для граждан не изменится", – уточнил Карин.

Сегодня он со специалистами Банкнотной фабрики обсудил технические аспекты предстоящей работы по разработке цифрового макета и дальнейшего изготовления паспорта с новым дизайном.

Ранее сообщалось, что в паспорта ввели новый элемент защиты – голографический барс.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
