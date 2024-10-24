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Джастин Бибер вышел на сцену, но не смог спеть

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 04:33 Фото: pixabay
На днях певец появился на концерте в Лос-Анджелесе, но не смог исполнить ни одну из своих песен, сообщает Zakon.kz.

Концерт мог стать его долгожданным возвращением на сцену, но чуда не произошло. Он просто молча постоял с микрофоном в руках.

Фанаты певца подозревают, что состояние Бибера напрямую связано со скандалом его бывшего наставника и он боится, что всплывут неприятные подробности из его прошлого. По мнению других, все дело в психологической травме, которую этот скандал ему напомнил.

Недавно его жена сделала заявление о скандальном рэпере, а на этом фоне продажи пронзительного сингла "Lonely" Бибера выросли на 1400%.

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