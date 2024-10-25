Рэперу Гуфу грозит до семи лет тюрьмы

Российскому рэперу Гуфу предъявили обвинение в грабеже с применением насилия, совершенном группой лиц, сообщает Zakon.kz.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте музыканта.

Согласно информации, Алексею Долматову вменяется преступление по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, касающееся грабежа с применением насилия и участием нескольких лиц. Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы. В ближайшие дни следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу для Долматова и еще одного участника дела.

Адвокат Сергей Жорин отказался комментировать подробности, заявив лишь, что в настоящее время идут следственные действия.

По предварительным данным, несколько дней назад, после отдыха в бане, музыкант ударил по голове своего оппонента, который оказался сотрудником силовых структур, не находившимся при исполнении. Пострадавший подал заявление, и на Гуфа также составили протокол за мелкое хулиганство.