Роналду продаст особняк, в котором сыграет свадьбу, за 40 миллионов долларов
Как передает издание MARCA, португальский футболист сделал предложение испанско‑аргентинской модели в августе. Они состоят в отношениях с 2016 года, у них есть две общие дочери. Пара планирует сыграть свадьбу после чемпионата мира 2026 года.
Особняк с восемью спальнями, бассейном, подземной парковкой и частным кинозалом уже построен, однако Роналду может продать его после свадьбы с Родригес. Приблизительная стоимость постройки оценивается в 40 млн долларов.
🚨 Cristiano Ronaldo will move into a €30m mega mansion when he retires.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 4, 2026
The job has been completed on the luxury property in an exclusive coastal resort just 30 miles from Lisbon, Portugal.
— @DailyMirror pic.twitter.com/Ya2NbOMqM2
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" недоволен отсутствием уединения в доме. Также футболист пытался выкупить соседний участок земли, принадлежащий отелю, и поле для гольфа, чтобы повысить безопасность, но ему отказали.
При этом особняк в Кашкайше может стать местом проведения свадьбы Роналду и Джорджины, после чего виллу продадут.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду забил 958-й карьерный и первый гол в 2026 году.