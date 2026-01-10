Роналду продаст особняк, в котором сыграет свадьбу, за 40 миллионов долларов

Нападающий саудовского "Аль‑Насра" Криштиану Роналду собирается продать особняк в Кашкайше (Португалия) после свадьбы с Джорджиной Родригес, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание MARCA, португальский футболист сделал предложение испанско‑аргентинской модели в августе. Они состоят в отношениях с 2016 года, у них есть две общие дочери. Пара планирует сыграть свадьбу после чемпионата мира 2026 года.

Особняк с восемью спальнями, бассейном, подземной парковкой и частным кинозалом уже построен, однако Роналду может продать его после свадьбы с Родригес. Приблизительная стоимость постройки оценивается в 40 млн долларов.

🚨 Cristiano Ronaldo will move into a €30m mega mansion when he retires.



The job has been completed on the luxury property in an exclusive coastal resort just 30 miles from Lisbon, Portugal.



— @DailyMirror pic.twitter.com/Ya2NbOMqM2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 4, 2026

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" недоволен отсутствием уединения в доме. Также футболист пытался выкупить соседний участок земли, принадлежащий отелю, и поле для гольфа, чтобы повысить безопасность, но ему отказали.

При этом особняк в Кашкайше может стать местом проведения свадьбы Роналду и Джорджины, после чего виллу продадут.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду забил 958-й карьерный и первый гол в 2026 году.