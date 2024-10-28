Супер-герой: актер Том Холланд героически спас возлюбленную Зендаю от фанатов

В сети завирусилось видео, в котором Том Холланд оттащил свою девушку Зендаю от окруживших ее поклонников. Инцидент произошел на презентации нового проекта актера – его собственного бренда безалкогольного напитка, сообщает Zakon.kz.

На мероприятие Зендая прибыла в кожаном платье винного цвета. Когда она вышла из машины, к ней тут же подбежала толпа фанатов с просьбами дать автограф.

Актриса остановилась, чтобы уделить поклонникам внимание, однако Том, уже успевший пройти к месту проведения презентации, прорвался к возлюбленной с криком "Уберитесь с моего пути!" и увел ее.

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Поступок звезды "Человека-паука" общественность оценила по-разному. Некоторые восхитились готовностью актера защищать любимую и начали называть его "супергероем в реальной жизни".

Однако многие сочли его реакцию чрезмерной, ведь Зендая вовсе не выглядела нуждающейся в помощи. Это мнение особенно распространилось после того, как появилось полное видео произошедшего, где можно услышать, как актер срывается на папарацци.

Некоторые интернет-пользователи признались, что не ожидали от Тома такой агрессии.

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