Друг дочери Любови Успенской рассказал, что Татьяну Плаксину закрыли в психбольнице

В начале октября Любовь Успенская рассказала, что ее дочь пропала. Спустя несколько дней Татьяну Плаксину нашли в Израиле и доставили домой. Ее друг рассказал подробности этой истории, сообщает Zakon.kz.

Любовь Успенская напугала поклонников, когда рассказала о пропаже дочери. Около недели назад появилось видео, на котором Плаксина рассказывает, что сама сбежала из дома, мол, мать ограничивала ее свободу.

"Я испугалась за свою жизнь. Меня преследует неадекватная тираническая мать. Я все время в страхе, что мама посмотрит, мама увидит. Она меня уже так запугала, что я просто ходила с ней за ручку. Заставляли жить так, будто меня привязали. Должно же это было когда-то закончиться", – объяснила причину поступка девушка.

В Израиле, куда сбежала Татьяна, она поселилась в квартире у друга Александра. По словам мужчины, Плаксина не была под действием каких-либо запрещенных веществ. Вскоре людям Любови Успенской удалось выследить девушку.

"Пришли ко мне домой два бугая. Люба за сутки до этого звонила мне и говорила: "Жди гостей". Она знает все. Это мафия. Она за мной следит. Ко мне в дом ворвались люди… Вы появляетесь у меня дома, закалываете девочку. У нее от заколов начала идти кровь. Там был медбрат, который ее лечит. Но от чего ее лечить?" – с ужасом вспоминает друг Плаксиной в шоу "Ты не поверишь!" на "НТВ".

В квартире у Александра люди Успенской пробыли еще несколько дней, пока не было рейсов в Россию. Затем Татьяну все уже увезли из страны. При этом, как утверждает ее друг, домой девушка так и не попала.

"Ее собирались сразу закрыть в клинике. Она до сих пор не вышла из клиники… Через сутки Успенская звонит и говорит: "Моя дочь находится в Швейцарии". А Швейцария – это кодовое название этой клиники, психбольнички", – утверждает Александр.

В Сети также появилось видео, которое Плаксина записала уже в медицинском учреждении. На нем девушка в слезах обращается к матери, называет ее своей "любовью", "светом" и "жизнью". "Без тебя мне не жить, без тебя я умираю, без тебя я умирала все эти годы, потому что наша связь прервалась", – говорила Успенской дочь.

Однако друг Плаксиной считает, что Татьяну якобы могли заставить записать ролик.

Ранее российская певица Любовь Успенская заявила об исчезновении дочери Татьяны.

