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Культура и шоу-бизнес

30-летний Том Холланд стал самым кассовым актером в истории

Том Холланд, актер, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 17:39 Фото: Instagram/tomholland2013
Британский актер Том Холланд возглавил рейтинг кассовых актеров в истории мирового кинопроката, сообщает Zakon.kz.

По данным одного из самых влиятельных американских журналов в индустрии развлечений Variety, в общей сложности его фильмы собрали 15,5 миллиардов долларов по всему миру.

Недавно актер вновь сыграл любимого фанатами Человека-паука в фильме "Человек-паук: Новый день", который стал самым кассовым проектом в его карьере.

Успеху также способствовал фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана, где Холланд исполнил роль Телемаха.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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