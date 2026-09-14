30-летний Том Холланд стал самым кассовым актером в истории

Британский актер Том Холланд возглавил рейтинг кассовых актеров в истории мирового кинопроката, сообщает Zakon.kz.

По данным одного из самых влиятельных американских журналов в индустрии развлечений Variety, в общей сложности его фильмы собрали 15,5 миллиардов долларов по всему миру.

Недавно актер вновь сыграл любимого фанатами Человека-паука в фильме "Человек-паук: Новый день", который стал самым кассовым проектом в его карьере.

Успеху также способствовал фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана, где Холланд исполнил роль Телемаха.

Холланд обошел в историческом списке таких тяжеловесов индустрии, как Зои Салдана (15,47 млрд) и Скарлетт Йоханссон (15,4 млрд), причем достиг этого показателя, снявшись в меньшем количестве масштабных картин.

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