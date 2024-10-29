Жулдыз Абдукаримова рассказала, почему с детьми улетела в Туркестан

Накануне, 28 октября 2024 года, известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова рассказала, почему улетела с детьми в Туркестан, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что жена Кайрата Нуртаса с четырьмя детьми улетела из Астаны.

Позднее в Instagram Абдукаримова опубликовала фото детей, сделанные в Туркестане, и отметила, что "это путешествие будет духовным".

Оказалось, Жулдыз давно планировала эту поездку, так как хотела, чтобы дети узнали побольше о своих прадедушках и прабабушках (родителях свекра и свекрови Нуртаса и Гульзиры Айдарбековых). Особенно много вопросов на эту тему задавал сын Нарул: "Мамочка, каким человеком был отец моего дедушки? Чем занимался? В каком ауле, доме жил? Сколько у него было братьев и сестер?"

По словам телеведущей, она обещала сыну отвезти его на могилу предков, чтобы почитать Коран. Также Жулдыз пообещала, что наследник лично услышит от жителей деревни про то, какими прекрасными людьми они были.

"Оказывается, белый платок, которым покрыли мою голову, когда я стала невесткой, оставила моя старшая свекровь. Мы также сходили на могилу прабабушки, которая мечтала увидеть Сезим. Показали детям дом, в котором жили наши прадедушка и прабабушка. Также мы планируем сходить на могилу матери моей свекрови, которая, не жалея сил, была рядом со мной 40 дней, когда я родила Алау, укладывала ее в бесік (казахская колыбель. – Прим. ред.), многому меня научила", – написала Абдукаримова в Instagram накануне.

В Stories сегодня, 29 октября, она рассказала, что показала детям дом, в котором жили их прадедушка и прабабушка (родители со стороны свекра). Также Жулдыз сообщила, что ей с детьми удалось сходить на могилу матери свекрови, и опубликовала архивное фото.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Подписчики порадовались за актрису и пожелали, чтобы все прошло так, как она запланировала.