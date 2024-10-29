Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жулдыз Абдукаримова рассказала, почему с детьми улетела в Туркестан

Жулдыз Абдукаримова рассказала, почему с детьми улетела в Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 13:48 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Накануне, 28 октября 2024 года, известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова рассказала, почему улетела с детьми в Туркестан, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что жена Кайрата Нуртаса с четырьмя детьми улетела из Астаны.

Позднее в Instagram Абдукаримова опубликовала фото детей, сделанные в Туркестане, и отметила, что "это путешествие будет духовным".

Оказалось, Жулдыз давно планировала эту поездку, так как хотела, чтобы дети узнали побольше о своих прадедушках и прабабушках (родителях свекра и свекрови Нуртаса и Гульзиры Айдарбековых). Особенно много вопросов на эту тему задавал сын Нарул: "Мамочка, каким человеком был отец моего дедушки? Чем занимался? В каком ауле, доме жил? Сколько у него было братьев и сестер?"

По словам телеведущей, она обещала сыну отвезти его на могилу предков, чтобы почитать Коран. Также Жулдыз пообещала, что наследник лично услышит от жителей деревни про то, какими прекрасными людьми они были.

"Оказывается, белый платок, которым покрыли мою голову, когда я стала невесткой, оставила моя старшая свекровь. Мы также сходили на могилу прабабушки, которая мечтала увидеть Сезим. Показали детям дом, в котором жили наши прадедушка и прабабушка. Также мы планируем сходить на могилу матери моей свекрови, которая, не жалея сил, была рядом со мной 40 дней, когда я родила Алау, укладывала ее в бесік (казахская колыбель. – Прим. ред.), многому меня научила", – написала Абдукаримова в Instagram накануне.

В Stories сегодня, 29 октября, она рассказала, что показала детям дом, в котором жили их прадедушка и прабабушка (родители со стороны свекра). Также Жулдыз сообщила, что ей с детьми удалось сходить на могилу матери свекрови, и опубликовала архивное фото.

Жулдыз Абдукаримова рассказала, почему с детьми улетела в Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 13:48

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Подписчики порадовались за актрису и пожелали, чтобы все прошло так, как она запланировала.

Читайте также

Мадонна нашла лечение от грусти в Париже
Мадонна нашла лечение от грусти в Париже
58-летняя Сальма Хайек показала бэкстейдж со съемок обложки популярнейшего журнала
58-летняя Сальма Хайек показала бэкстейдж со съемок обложки популярнейшего журнала
Динара Сатжан посвятила трогательный пост в память о Курманай Бахтияркызы
Динара Сатжан опубликовала трогательный пост в память о Курманай Бахтияркызы
Динара Халдарова
Астана Абдукаримова Жулдыз Нуртас Кайрат Туркестан 2024 год Эстрада Семья Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Топ идеальных пород собак для содержания в квартире
Пять лучших пород собак для содержания в квартире
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: