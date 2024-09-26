"Встретимся в суде": Жулдыз Абдукаримова рассказала о предательстве близкого человека

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова накануне, 25 сентября 2024 года, разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. Супруга любимца публики Кайрата Нуртаса рассказала о предательстве человека, которого считала близким, сообщает Zakon.kz.

Это, по словам Жулдыз, произошло 3-4 года назад.

"Обманул по полной. Забрал все. Кто же мог подумать, что меня предаст (близкий. – Прим. ред.) человек?... Сейчас, вспомнив про это, я удивляюсь себе. Как я это допустила? Как я молчала столько времени?" – написала Абдукаримова в Stories.

Актриса не назвала имени этого человека, но рассказала, что встретила его, когда у нее был сложный период в жизни.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз отметила, что раскрыла человеку, которого считала близким, душу, рассказала секреты, но у него "был свой план".

"Если вкратце, полгода, которые он провел рядом со мной, он, оказывается, высчитывал, что у меня есть ценного. Пока я не могла собраться мыслями из-за печали, он подсунул мне несколько документов, которые я подписала", – поделилась Абдукаримова.

Телеведущая рассказала, что 26 сентября она встретится с этим человеком.

"Если вопрос не решится, то встретимся в суде. Если мои подписчики потребуют, то я буду настаивать на открытом суде, чтобы была онлайн-трансляция", – добавила Жулдыз.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Ранее Жулдыз Абдукаримова поделилась философскими мыслями.