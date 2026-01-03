Нуртас и Абдукаримова с пятью детьми улетели на Мальдивы – первые кадры
Одна из самых обсуждаемых пар казахстанского шоу-бизнеса для новогодних каникул выбрала Мальдивские острова.
Фото: Instagram/kaalau__
Об этом 3 января 2026 года стало известно из Instagram средней дочери знаменитого семейства – блогера Алау.
"Причина моего отсутствия в соцсетях – перелет на Мальдивы. Мы были на нервах, ничего не успевали, и уже по прилете на Мальдивы произошел очень неприятный инцидент", – написала она в Stories.
Подробнее о неприятном инциденте Алау пообещала рассказать чуть позже.
Также средняя наследница Кайрата Нуртаса поделилась первыми кадрами семейного отдыха.
Фото: Instagram/kaalau__
"А теперь ждите классные фоточки и контент", – добавила Алау под красочными снимками с Мальдивских островов.
Вместе с тем роликом с райского места поделился и сам Кайрат Нуртас.
Радостный артист снял на видео себя и сына Нарула, которого одарил ласковыми словами.
Ранее мы писали, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова растрогали фанатов. 1 января 2026 года актриса опубликовала видео, на котором показала, что встретила Новый год с супругом и детьми.