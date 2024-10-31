Известная американская актриса показала фото своей русской мамы

Звезда фильма "Пятый элемент" Милла Йовович поделилась редкими фото со своей русской мамой, сообщает Zakon.kz.

29 октября маме актрисы исполнилось 74 года. Йовович устроила для мамы семейный праздник в азиатском ресторане, на котором был и муж Миллы, режиссер Пол Андерсон.

Мать 48-летней актрисы Миллы Йовович – русская актриса Галина Логинова. В 1980 году с мужем Богданом Йововичем и маленькой Миллой она эмигрировала из СССР в Великобританию, а затем в США. Звезда фильмов "Обитель зла" и "Хэллбой" выросла в Лос-Анджелесе и ее модельная, а затем успешная актерская карьера началась в девять лет.

"С днем рождения мою потрясающую маму! Ты сделала все, что было в твоих силах, чтобы хорошо воспитать меня. Я люблю тебя, мамочка! С днем рождения одну из лучших женщин и матерей в мире!", – не жалея слов и эмоций написала Йовович в поздравительном тексте.

Ее коллега по Голливуду – Анджелина Джоли заявила, что никто из ее детей не захочет стать артистом и объяснила причины.