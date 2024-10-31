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Известная американская актриса показала фото своей русской мамы

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 08:22 Фото: kinopoisk
Звезда фильма "Пятый элемент" Милла Йовович поделилась редкими фото со своей русской мамой, сообщает Zakon.kz.

29 октября маме актрисы исполнилось 74 года. Йовович устроила для мамы семейный праздник в азиатском ресторане, на котором был и муж Миллы, режиссер Пол Андерсон.

Мать 48-летней актрисы Миллы Йовович – русская актриса Галина Логинова. В 1980 году с мужем Богданом Йововичем и маленькой Миллой она эмигрировала из СССР в Великобританию, а затем в США. Звезда фильмов "Обитель зла" и "Хэллбой" выросла в Лос-Анджелесе и ее модельная, а затем успешная актерская карьера началась в девять лет.

"С днем рождения мою потрясающую маму! Ты сделала все, что было в твоих силах, чтобы хорошо воспитать меня. Я люблю тебя, мамочка! С днем рождения одну из лучших женщин и матерей в мире!", – не жалея слов и эмоций написала Йовович в поздравительном тексте.

Ее коллега по Голливуду – Анджелина Джоли заявила, что никто из ее детей не захочет стать артистом и объяснила причины.

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