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Анджелина Джоли рассказала, почему никто из ее детей не станет актером

Анджелина Джоли рассказала, почему никто из ее детей не станет актером, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 04:20 Фото: Can Nguyen/Capital Pictures
Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что никто из ее детей не захочет стать артистом и объяснила почему, сообщает Zakon.kz.

По информации E! News, на премьере фильма "Мария" в Лос-Анджелесе один из журналистов поинтересовался, собираются ли дети Анджелины Джоли пойти по ее стопам. Актриса ответила отрицательно.

"Нет, я думаю, что они очень застенчивые, очень непубличные люди. Они хотели бы приватности", – сказала артистка.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все они носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое – Шайло, Нокс и Вивьен являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта.

19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Бывшие супруги до сих пор делят имущество.

Недавно стало известно, что Анджелина Джоли тайно встретилась с предполагаемым возлюбленным, британским рэпером Akala, в отеле. Исполнитель и актриса провели в гостинице два дня, а после отправились на ужин в ресторан Soho House.

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