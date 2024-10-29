74-летняя мама Миллы Йовович восхитила фанатов
Фото: Instagram/millajovovich
Американская актриса Милла Йовович поделилась фотографией своей 74-летней матери, актрисы Галины Логиновой, вызвав восторг у поклонников, сообщает Zakon.kz.
Звезда фильма "Пятый элемент" поздравила свою мать с днем рождения, опубликовав несколько совместных фотографий в Instagram.
Логинова на снимках предстала в элегантной черной атласной блузке и полупрозрачной кофте в тон. Образ дополняли широкий чокер и несколько цепочек с кулонами.
"С днем рождения, моя замечательная мама! Ты сделала все, что могла, чтобы вырастить меня правильно, научить меня всему, что знаешь, и показать, как справляться с жизнью. Ты всегда была источником силы в нашей семье и остаешься им по сей день. Мы все очень любим тебя и каждый день празднуем тебя! Я люблю тебя, мамочка! С днем рождения одну из лучших женщин и матерей в мире!" – написала Мила под постом.
Подписчики оставили множество комментариев, восхищаясь красотой и стилем матери актрисы:
- Такая красивая, как ты!
- Как хорошо выглядит мама!
- Красавица-мама!
Ранее сообщалось, что Ерке Есмахан опубликовала трогательное фото младшего сына.
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