74-летняя мама Миллы Йовович восхитила фанатов

Американская актриса Милла Йовович поделилась фотографией своей 74-летней матери, актрисы Галины Логиновой, вызвав восторг у поклонников, сообщает Zakon.kz.

Звезда фильма "Пятый элемент" поздравила свою мать с днем рождения, опубликовав несколько совместных фотографий в Instagram.

Логинова на снимках предстала в элегантной черной атласной блузке и полупрозрачной кофте в тон. Образ дополняли широкий чокер и несколько цепочек с кулонами.

"С днем рождения, моя замечательная мама! Ты сделала все, что могла, чтобы вырастить меня правильно, научить меня всему, что знаешь, и показать, как справляться с жизнью. Ты всегда была источником силы в нашей семье и остаешься им по сей день. Мы все очень любим тебя и каждый день празднуем тебя! Я люблю тебя, мамочка! С днем рождения одну из лучших женщин и матерей в мире!" – написала Мила под постом.

Подписчики оставили множество комментариев, восхищаясь красотой и стилем матери актрисы:

Такая красивая, как ты!

Как хорошо выглядит мама!

Красавица-мама!

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