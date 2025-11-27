Филипп Киркоров раскрыл неизвестные подробности свадьбы с Аллой Пугачёвой

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров поделился ранее неизвестными деталями знакомства Аллы Пугачевой с его семьей, сообщает Zakon.kz.

По словам исполнителя хита "Я за тебя умру", реакция его отца, Бедроса Киркорова, на выбор сына была далека от одобрения.

"Я своих родителей поставил перед фактом один раз и навсегда. И все. Папе это не понравилось. Мама это приняла", – цитирует его слова издание The Voice.

Филипп Киркоров и Алла Пугачёва сочетались браком в 1994 году, когда Киркорову было 27 лет, а Пугачёвой – 45. Их союз вызвал большой интерес публики из-за разницы в возрасте и статуса Пугачёвой как "примадонны" советской и российской эстрады.

Брак продлился примерно год – пара развелась в 1995 году.

