Филипп Киркоров опубликовал редкое фото с мамой
Фото: Instagram/newwave_official
Известный российский певец Филипп Киркоров 3 сентября 2024 года порадовал поклонников в Instagram архивным снимком с мамой Викторией Марковной, сообщает Zakon.kz.
Король российской эстрады уточнил, что фото с родительницей сделано 50 лет назад.
"2 сентября 1974 года. И это снова был понедельник. Я пошел первый раз в первый класс! С мамой", – оставил трогательную запись под публикацией Филипп Киркоров.
Подписчики отметили, что мама артиста была очень красивой, а его дочь Алла-Виктория – вылитая бабушка. По словам фолловеров, несмотря на то, что время не стоит на месте, 57-летний Филипп был и остался таким же красавчиком:
- "Какая мама красавица!"
- "Какой молодой красавчик!"
- "Красавчик был и остался таким же".
- "Гладиолусы, сейчас их редко редко. Да, время летит".
- "Филипп, вы такой милый, просто очаровашка, копия мамы!"
- "Алла-Виктория вылитая бабушка... Восхитительный первоклассник! Я хочу вам сказать, что Виктории – все красавицы (у меня дочь Виктория)".
1 сентября 2024 года стало известно, что 92-летний Бедрос Киркоров попал в больницу. Об этом сообщил представитель Филиппа Киркорова.
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