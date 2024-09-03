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Филипп Киркоров опубликовал редкое фото с мамой

Филипп Киркоров опубликовал редкое фото с мамой, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 13:47 Фото: Instagram/newwave_official
Известный российский певец Филипп Киркоров 3 сентября 2024 года порадовал поклонников в Instagram архивным снимком с мамой Викторией Марковной, сообщает Zakon.kz.

Король российской эстрады уточнил, что фото с родительницей сделано 50 лет назад.

"2 сентября 1974 года. И это снова был понедельник. Я пошел первый раз в первый класс! С мамой", – оставил трогательную запись под публикацией Филипп Киркоров.

Подписчики отметили, что мама артиста была очень красивой, а его дочь Алла-Виктория – вылитая бабушка. По словам фолловеров, несмотря на то, что время не стоит на месте, 57-летний Филипп был и остался таким же красавчиком:

  • "Какая мама красавица!"
  • "Какой молодой красавчик!"
  • "Красавчик был и остался таким же".
  • "Гладиолусы, сейчас их редко редко. Да, время летит".
  • "Филипп, вы такой милый, просто очаровашка, копия мамы!"
  • "Алла-Виктория вылитая бабушка... Восхитительный первоклассник! Я хочу вам сказать, что Виктории – все красавицы (у меня дочь Виктория)".

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Динара Халдарова
Россия 2024 год Киркоров Филипп Артисты Шоу-бизнес Эстрада Семья Знаменитости
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