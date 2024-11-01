Джуд Лоу снялся в новом сериале по "Звездным войнам"

1 ноября Disney представил первый трейлер нового сериала по фильму "Звездные войны" с участием Джуда Лоу, сообщает Zakon.kz.

Действие шоу будут происходить в том же временном промежутке, что и "Мандалорец", после событий фильма "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая". В центре сюжета – четыре ребенка, которые пытаются вернуться на родную планету.

Премьера шоу состоится 3 декабря. Disney официально объявила о работе над проектом в мае 2022 года. Тогда же стало известно об участии Джуда Лоу, а уже съемки стартовали в сентябре того же года в Лос-Анджелесе.

Фото: Х/starwars

На днях Disney опубликовал трейлер с релизами Marvel и датами выхода новых проектов.