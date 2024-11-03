Умер рок-музыкант, чьи песни исполнялись на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой
До своего 61 дня рождения артист не дожил всего две недели.
Его друг, главный редактор газеты "Истоки" Айдар Хусаинов, написал в социальной сети "Вконтакте" о том, что прощание с музыкантом состоится 4 ноября в 12:00 на улице Карла Маркса в Стерлитамаке.
"Ушел из жизни гениальный поэт, певец, мыслитель и целитель, мой друг Ильдар Хайруллин. Окончился земной путь великого человека, началось бессмертие", – написал Хусаинов.
Ильдар Хайруллин родился 17 ноября 1963 года. Он был одним из создателей местной рок-группы "Стерлитяне". Между тем его песни исполнялись на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой в исполнении Александра Кальянова, а также входили в репертуар Евгения Осина и других звезд отечественной эстрады. Хорошо его творчество знали те, чья молодость пришлась на 80-90-е годы прошлого века.
Самые узнаваемые песни Хайруллина:
- "Я унесу тебя, мой ангел",
- "За деньги",
- "Будем подумать",
- "Оглянись",
- "Хорошая девушка",
- "Пароход",
- "У дяди Вани".
Ранее сообщалось, что автор хита "Люди встречаются", композитор Олег Жуков, умер в Беларуси в возрасте 88 лет.