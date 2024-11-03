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Умер рок-музыкант, чьи песни исполнялись на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой

музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 00:01 Фото: ВКонтакте/Айдар Хусаинов
В Стерлитамаке умер рок-музыкант, композитор песен группы "Стерлитяне" Ильдар Хайруллин, сообщает Zakon.kz.

До своего 61 дня рождения артист не дожил всего две недели.

Его друг, главный редактор газеты "Истоки" Айдар Хусаинов, написал в социальной сети "Вконтакте" о том, что прощание с музыкантом состоится 4 ноября в 12:00 на улице Карла Маркса в Стерлитамаке.

"Ушел из жизни гениальный поэт, певец, мыслитель и целитель, мой друг Ильдар Хайруллин. Окончился земной путь великого человека, началось бессмертие", – написал Хусаинов.

Ильдар Хайруллин родился 17 ноября 1963 года. Он был одним из создателей местной рок-группы "Стерлитяне". Между тем его песни исполнялись на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой в исполнении Александра Кальянова, а также входили в репертуар Евгения Осина и других звезд отечественной эстрады. Хорошо его творчество знали те, чья молодость пришлась на 80-90-е годы прошлого века.

Самые узнаваемые песни Хайруллина:

  • "Я унесу тебя, мой ангел",
  • "За деньги",
  • "Будем подумать",
  • "Оглянись",
  • "Хорошая девушка",
  • "Пароход",
  • "У дяди Вани".

Ранее сообщалось, что автор хита "Люди встречаются", композитор Олег Жуков, умер в Беларуси в возрасте 88 лет.

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