Яна Рудковская выбрала Астану и влюбилась в казахский камзол от Динары Сатжан
Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Российская телеведущая, продюсер и предприниматель Яна Рудковская, которая сегодня, 29 апреля, купила недвижимость в Астане, оказалась в восторге от казахского камзола, который ей подарила дизайнер Динара Сатжан, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из ролика, который опубликовал на своей странице в Instagram продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов.
"Встречаем у нас дома Яну Рудковскую, сегодня был насыщенный день. Скоро расскажем о наших творческих планах. Женя не смог прилететь, но скоро соберемся все вместе за праздничным дастарханом! Спасибо, Динара Сатжан, за стильный камзол. Яна в восторге", – написал Хасенов под постом.
"Красивый, под цвет моих глаз. Так как я теперь буду у вас часто, буду ходить в национальном. Я знаю, как выходить на шоу, только так. Динара, спасибо, очень красиво", – говорит на видео Яна Рудковская.
Ранее стало известно, что Яну Рудковскую заметили в ЦОНе в Астане. Оказалось, что она купила недвижимость в Астане.
Рудковская родилась в Костанае. Почти сразу после ее рождения отца отправили в командировку в Барнаул. Этот город для нее стал родным. И в марте 2025 года она вернулась в него спустя 25 лет.
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