Сабина Алтынбекова раскрыла, общается ли бывший муж с сыном и нашла ли она новую любовь

Одна из самых красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова сегодня, 29 апреля 2025 года, решила ответить на интересные вопросы подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Так, у 28-летней спортсменки спросили, с кем остается единственный сын, когда она находится на соревнованиях.

"Спасибо за вопрос. Мой сын всегда путешествует со мной. А пока я на играх, за ним смотрит моя любимая мама. То есть я заграницу всегда беру сына, маму и свою младшую родную сестренку", – ответила Сабина в Stories.

Любопытные фолловеры также поинтересовались, как Алтынбекова успокаивает себя, что сын растет без отца.

"Его отец уделяет ему полноценное внимание. У них особая связь, поэтому он разницы не заметил", – отметила она.

Фото: Instagram/altynbekova_20

Вместе с тем у Сабины спросили, алматинка она или же астанчанка.

"Я из прекрасного города Актобе. На данный момент проживаю в Астане. Как начинается волейбольный сезон, я улетаю за границу", – написала спортсменка.

А на вопрос, состоит ли она в отношениях, Алтынбекова ответила: "Нет".

Фото: Instagram/altynbekova_20

Кроме того, нашлись среди поклонников и те, кто попросил Сабину написать президенту, чтобы в Актобе отремонтировали дороги.

"А по-моему, Актобе с каждым годом все лучше становится. Надо лишь поменять фокус, все познается в сравнении", – подчеркнула Алтынбекова.

Фото: Instagram/altynbekova_20

12 марта 2025 года Сабина Алтынбекова объявила о разводе. Позднее она намекнула на причину разлада в семье и высказалась о будущем муже.

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Сабина Алтынбекова вышла замуж за бизнесмена Саята Салманулы в декабре 2020 года. В 2021 году стало известно, что пара стала родителями. Уже в 2023 году она удалила из социальных сетей все совместные фотографии с супругом. Тогда спортсменка объяснила это решением тем, что "есть такое понятие, как сглаз".