Селена Гомес раскрыла новый диагноз, из-за которого не может похудеть

Селена Гомеc часто сталкивается с нападками хейтеров – в том числе из-за своей внешности. Пользователи Сети регулярно критикуют 32-летнюю знаменитость за пышные формы, сообщает Zakon.kz.

Недавнего появления звезды на премьере фильма "Эмилия Перес" в Лос-Анджелесе очередной диванный эксперт записал TikTok-видео, в котором высказал недовольство ее фигурой. К обсуждению (и осуждению) охотно подключились другие юзеры. Но и Селена молчать не стала – девушка ворвалась в комментарии и разложила все по полочкам.

"Меня от этого тошнит. У меня СИБР (синдром избыточного бактериального роста тонкого кишечника). Время от времени он обостряется. Мне не важно, что я не выгляжу худой. Мое тело не такое. Конец истории. Нет, я не жертва. Я просто человек", – ответила Гомес на все упреки.

Cреди симптомов синдрома, о котором написала Селена, – вздутие живота, боль в желудке и проблемы с пищеварением.

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