Селена Гомес расстроила фанатов несовершенствами своего лица

Американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель Селена Гомес поделилась с поклонниками честным фото своего лица, сообщает Zakon.kz.

Знаменитость не боится говорить о личном, а также частенько показывает себя не просто без прикрас, а не в лучшие периоды своей жизни. На этот раз звезда опубликовала селфи лица без макияжа.

Фото: Instagram/selenagomez

На первом плане – прыщ на подбородке, который, по словам Селены, появился у нее на фоне стресса.

"Даже моя кожа в шоке", – подписала кадр звезда.

Зачастую публика благодарит знаменитостей за то, что они не пытаются скрыть свои несовершенства. Правда в этот раз аудитория неоднозначно отреагировала на откровение Селены.

Некоторые поклонники посчитали, что она искусственно старается быть такой, как все, так как у селебрити много ресурсов и возможностей для того, чтобы качественно ухаживать за кожей и при необходимости лечить ее.



К слову, внешность Селены периодически меняется из-за волчанки, с которой она борется уже несколько лет. Из-за лекарств звезда стремительно набирает вес и отбивается от хейтеров, которые не в курсе ее проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес стала одной из самых молодых миллиардерш: на чем она заработала состояние.

