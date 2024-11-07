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Бейонсе выставила горячую фотосессию в образе Памелы Андерсон

Бейонсе выставила горячую фотосессию в образе Памелы Андерсон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 06:22 Фото: Instagram/beyonce
Несмотря на предполагаемую причастность к преступлениям американского рэпера P. Diddy, Бейонсе ведет себя так, будто совсем не знала о действиях артиста, сообщает Zakon.kz.

43-летняя Бейонсе опоздала с празднованием Хэллоуина, но все равно поделилась горячей фотосессией в образе Памелы Андерсон. Исполнительница примерила легендарный красный купальник, который запомнился зрителям "Спасателей Малибу", и пробежалась по пляжу.

Бейонсе выставила горячую фотосессию в образе Памелы Андерсон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 06:22

Фото: Instagram/beyonce

Также знаменитость отметила роль Памелы в фильме "Не называй меня малышкой" 1996 года, подчеркнув формы корсетом с глубоким декольте.

Бейонсе выставила горячую фотосессию в образе Памелы Андерсон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 06:22

Фото: Instagram/beyonce

Большая часть общественности не приняла с восторгом перевоплощение Бейонсе, ведь они ждут ее заявления по поводу дела Diddy. По мнению фанатов, артистка ведет себя цинично, закрывая глаза на многочисленные преступления друга.

Бейонсе выставила горячую фотосессию в образе Памелы Андерсон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 06:22

Фото: Instagram/beyonce

Также они раскритиковали ее желание стать Памелой хоть на один день.

  • "Памела Андерсон выглядит намного лучше";
  • "Да. Пэм побеждает. Бей немного полновата, чтобы быть красоткой из "Спасателей Малибу";
  • "Только представьте, сколько десятков миллионов долларов Бейонсе вложила в попытки превратиться в кого-то, кем она не является";
  • "У нее не получилось. Не буду врать. Однако теперь я понимаю, какой иконой была Пэм Андерсон".

Ранее после скандала с P. Diddy Бейонсе планировала спеть на предвыборном митинге Камалы Харрис.

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