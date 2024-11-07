Бейонсе выставила горячую фотосессию в образе Памелы Андерсон

Несмотря на предполагаемую причастность к преступлениям американского рэпера P. Diddy, Бейонсе ведет себя так, будто совсем не знала о действиях артиста, сообщает Zakon.kz.

43-летняя Бейонсе опоздала с празднованием Хэллоуина, но все равно поделилась горячей фотосессией в образе Памелы Андерсон. Исполнительница примерила легендарный красный купальник, который запомнился зрителям "Спасателей Малибу", и пробежалась по пляжу.

Фото: Instagram/beyonce

Также знаменитость отметила роль Памелы в фильме "Не называй меня малышкой" 1996 года, подчеркнув формы корсетом с глубоким декольте.

Фото: Instagram/beyonce

Большая часть общественности не приняла с восторгом перевоплощение Бейонсе, ведь они ждут ее заявления по поводу дела Diddy. По мнению фанатов, артистка ведет себя цинично, закрывая глаза на многочисленные преступления друга.

Фото: Instagram/beyonce

Также они раскритиковали ее желание стать Памелой хоть на один день.

"Памела Андерсон выглядит намного лучше";

"Да. Пэм побеждает. Бей немного полновата, чтобы быть красоткой из "Спасателей Малибу";

"Только представьте, сколько десятков миллионов долларов Бейонсе вложила в попытки превратиться в кого-то, кем она не является";

"У нее не получилось. Не буду врать. Однако теперь я понимаю, какой иконой была Пэм Андерсон".

Ранее после скандала с P. Diddy Бейонсе планировала спеть на предвыборном митинге Камалы Харрис.

