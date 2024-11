Продажи определенных книг на Западе выросли после победы Трампа на выборах

Как пишет The Guardian, это книги, посвященные:

Например, книга Маргарет Этвуд "Рассказ служанки", действие которой происходит в тоталитарном обществе, где женщин заставляют размножаться, поднялась более чем на 400 позиций и сейчас занимает третье место в чарте бестселлеров Amazon в США.

Работа историка Тимоти Снайдера "О тирании" сейчас находится на восьмом месте, поднявшись на сотни позиций. Читатели также обращают внимание на антиутопию Джорджа Оруэлла "1984", которая поднялась на 16 место.

Книга "Демократия в ретрограде" Сами Сейдж и Эмили Амик находится на вершине чарта Movers and Shakers, в котором представлены книги с наибольшим ростом продаж за 24 часа после того, как продажи произведения выросли более чем на 30 000%.

"Мужчины объясняют мне вещи" Ребекки Солнит также вошла в число лидеров, поднявшись более чем на 40 тыс. позиций за сутки. Сборник феминистских эссе 2014 года теперь находится в середине 300-й строчки чарта бестселлеров.

Произведение "Отступники" Паолы Рамос о росте ультраправых настроений среди латиноамериканцев поднялось на тысячи позиций после того, как Трамп стал победителем президентских выборов. На них он добился значительных успехов среди латиноамериканских избирателей, особенно среди мужчин.

Продолжение "Рассказа служанки", "Заветы", также пережило всплеск продаж.

