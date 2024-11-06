Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дональд Трамп объявил себя новым президентом США

Дональд Трамп объявил себя новым президентом США, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:40 Фото: flickr/Gage Skidmore
Выборы президента в США еще не завершены и официально не объявлен победитель, однако Дональд Трамп и его сторонники уже празднуют победу, сообщает Zakon.kz.

Он выступил с речью на сцене в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Сопровождают Трампа члены семьи, включая жену Меланию и сыновей Эрика, Дональда Трампа-младшего и Бэррона.

Свою речь кандидат в президенты США начал с огромной благодарности всем присутствующим.

"Честно говоря, я считаю, что это было лучшее политическое движение всех времен", – заявил Трамп.

По его словам, страна нуждается в помощи, и он обещает "все исправить".

"Очевидно, что это политическая победа... ... Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом", – заявил Трамп.

Он добавил, что "это великолепная победа американского народа, которая позволит нам снова сделать Америку великой".


"Каждый день я буду бороться за вас, каждым вздохом своего тела. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которой заслуживают дети. И вы этого заслуживаете. Это действительно будет золотой век для Америки", – заявил Дональд Трамп.

По его словам, по итогам гонки он получит 315 голосов выборщиков, хотя результаты в ряде штатов еще не объявлены.

Ранее издание The Hill и телеканал Fox News сообщили, что Трамп уже получил 277 из 270 необходимых голосов выборщиков. А президент Сальвадора уже поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

Читайте также

Президент Сальвадора первым поздравил Дональда Трампа с победой на выборах
Президент Сальвадора первым поздравил Дональда Трампа с победой на выборах
Знаменитый карликовый бегемот указал победителя выборов президента США
Знаменитый карликовый бегемот из Таиланда указал победителя выборов президента в США
В Великобритании удалось спасти гигантских пауков от вымирания
В Великобритании удалось спасти гигантских пауков от вымирания
Ирина Капитанова
Трамп Дональд 2024 год Выборы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: