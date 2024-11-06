Подтверждена победа Дональда Трампа на выборах президента США

Теперь уже официально Дональда Трампа признали победителем выборов президента США 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ, он набрал требуемое число голосов выборщиков и преодолел необходимый для победы порог в 270. По данным CNN, по состоянию на 15:50 по времени Астаны за Трампа отдано 276 голосов, а за Камалу Харрис – 219.

Как пишет Sky news, среди так называемых колеблющихся штатов сначала Трамп победил в Северной Каролине. Затем его объявили победителем в Джорджии, вскоре после этого вышел прогноз о победе Трампа в Пенсильвании, которую называли самым важным из семи колеблющихся штатов.

Победа Трампа была подтверждена, когда он набрал более 270 голосов коллегии выборщиков, одержав победу в штате Висконсин, и он по-прежнему сохраняет курс на победу во всех семи колеблющихся штатах.

Помощники Харрис уже заявили, что она не будет выступать до конца среды. А Трамп, в свою очередь, уже выступил с победной речью.