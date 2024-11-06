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Подтверждена победа Дональда Трампа на выборах президента США

Дональд Трамп официально признан победителем на выборах в президента США, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 15:57 Фото: X/Ivanka Trump
Теперь уже официально Дональда Трампа признали победителем выборов президента США 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ, он набрал требуемое число голосов выборщиков и преодолел необходимый для победы порог в 270. По данным CNN, по состоянию на 15:50 по времени Астаны за Трампа отдано 276 голосов, а за Камалу Харрис – 219.

Как пишет Sky news, среди так называемых колеблющихся штатов сначала Трамп победил в Северной Каролине. Затем его объявили победителем в Джорджии, вскоре после этого вышел прогноз о победе Трампа в Пенсильвании, которую называли самым важным из семи колеблющихся штатов.

Победа Трампа была подтверждена, когда он набрал более 270 голосов коллегии выборщиков, одержав победу в штате Висконсин, и он по-прежнему сохраняет курс на победу во всех семи колеблющихся штатах.

Помощники Харрис уже заявили, что она не будет выступать до конца среды. А Трамп, в свою очередь, уже выступил с победной речью.

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Трамп Дональд США 2024 год Выборы Камала Харрис
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