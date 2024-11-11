Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На казахстанского автора хита "Дымок" в России завели дело о пропаганде наркотиков

На казахстанского автора хита &quot;Дымок&quot; в России завели дело о пропаганде наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:58 Фото: Vk/icikcyper
Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении казахстанского исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя – Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков, сообщает Zakon.kz.

С карточкой дела можно ознакомиться на сайте суда.

На казахстанского автора хита "Дымок" в России завели дело о пропаганде наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:58

Фото: mos-gorsud.ru

Согласно данным, дело на музыканта завели по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков иностранным гражданином). Предусмотренное наказание по этой статье – штраф в размере до 30 тысяч рублей (более 150 тысяч тенге) или арест на срок до 15 суток с последующим выдворением из страны.

Что именно стало поводом для составления протокола, не уточняется.

Как отмечают российские СМИ, протокол составлен за пропаганду наркотиков в опубликованном на YouTube клипе "Дымок". Ранее видеоролик даже блокировали на территории России. По последним данным на 11 ноября, видеозапись просмотрели уже более 71 млн раз.

Также по информации из открытых источников, артист родился в Костанае в 1962 году. Игорь Цыба не афиширует личную жизнь, но известно, что он женат. Его супругу зовут Сауле, она на 7 лет младше мужа.

Ранее сообщалось, что младшая сестра певца Торегали Тореали поделилась с подписчиками кадрами очередной фотосессии. На этот раз поводом для нее послужил день рождения ее единственной дочери.

Читайте также

Кристина Орбакайте вернулась с мужем в США
Кристина Орбакайте вернулась с мужем в США
Жена 79-летнего Петросяна показала их годовалую дочку, Брухунова
Жена 79-летнего Петросяна поделилась редким фото их годовалой дочки
На Netflix вышла первая часть финального сезона &quot;Аркейн&quot;
На Netflix вышла первая часть финального сезона "Аркейн"
Анастасия Московчук
Россия Казахстан YouTube 2024 год Наркотики Артисты Музыканты Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Куандык Бишимбаев, Салтанат Нукенова, судебный процесс
В КУИС прокомментировали "побег" Куандыка Бишимбаева
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Жена 79-летнего Петросяна показала их годовалую дочку, Брухунова
Жена 79-летнего Петросяна поделилась редким фото их годовалой дочки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: