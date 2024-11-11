На казахстанского автора хита "Дымок" в России завели дело о пропаганде наркотиков

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении казахстанского исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя – Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков, сообщает Zakon.kz.

С карточкой дела можно ознакомиться на сайте суда.

Фото: mos-gorsud.ru

Согласно данным, дело на музыканта завели по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков иностранным гражданином). Предусмотренное наказание по этой статье – штраф в размере до 30 тысяч рублей (более 150 тысяч тенге) или арест на срок до 15 суток с последующим выдворением из страны.

Что именно стало поводом для составления протокола, не уточняется.

Как отмечают российские СМИ, протокол составлен за пропаганду наркотиков в опубликованном на YouTube клипе "Дымок". Ранее видеоролик даже блокировали на территории России. По последним данным на 11 ноября, видеозапись просмотрели уже более 71 млн раз.

Также по информации из открытых источников, артист родился в Костанае в 1962 году. Игорь Цыба не афиширует личную жизнь, но известно, что он женат. Его супругу зовут Сауле, она на 7 лет младше мужа.

Ранее сообщалось, что младшая сестра певца Торегали Тореали поделилась с подписчиками кадрами очередной фотосессии. На этот раз поводом для нее послужил день рождения ее единственной дочери.