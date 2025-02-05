Еще один казахстанец неожиданно стал гостем у Юрия Дудя и влюбил в себя аудиторию

62-летний музыкальный исполнитель из Казахстана Ицык Цыпер (настоящее имя – Игорь Цыба) дал интервью известному ведущему авторского канала на YouTube под названием "вДудь" Юрию Дудю. Беседа двух знаменитостей вызвала неоднозначную реакцию у зрителей, сообщает Zakon.kz.

Отрывки видео Дудь разместил 4 февраля 2025 года на странице в Instagram. Полную версию можно посмотреть тут.

В описании Дудь уточнил, что "Дымок" – песня, которая точно добралась до многих в 2024 году:

"Около 500 млн прослушиваний на всех площадках. Роскомнадзор, который пытается заблокировать трек в России. Новости музыкальных медиа: Канье Уэст сбайтил "Дымок".

Материал по теме На казахстанского автора хита "Дымок" в России завели дело о пропаганде наркотиков

Авторы композиции – неожиданный дуэт из Казахстана: 62-летний Игорь Цыба и битмейкер Amisko Beats, которые скрестили шансон с поп-музыкой.

По словам Дудя, в 2024 году они отказывались от интервью, поэтому известно про них крайне мало.

Встреча же произошла в начале 2025 года.

Также отдельно журналист разместил ролик, в кадре которого задает свой традиционный вопрос: "В чем сила?".

На что Цыба спокойно заявляет, что ответ может дать Илья Муромец.

"Если есть мозги, зачем тебе сила? Все можно решить без силы. Главное, кто умнее. Мне, например, она не нужна". Игорь Цыба

Нагаданный гость программы вызвал много вопросов у поклонников. К примеру,

это недоразумение, а не интервью.

правильно, зачем делать интервью с Петром Толстым, с Сергеем Минаевым, с Максимом Шевченко…

новая "глубокая" работа о "важном" и "актуальном"…

спасибо, но я, пожалуй, пропущу.

Впрочем, добрых комментариев оказалось гораздо больше. В особенности, стараются поддержать артиста жители Казахстана.

Казахстанцы, сейчас надо объединиться.

Это вдохновляет, что можно добиться успеха в 60.

Клевый чувак. На релаксе.

Первый костанаец у Дудя!

Наконец-то нормальный гость!

Данное видео снимает тревожность. Рекомендовано каждому представителю рода человеческого прямо сейчас.

Тот самый друг бати, который никогда не работал, но одет всегда круче, чем батя.

Вообще не собиралась это смотреть... Но почему-то включила... и не смогла оторваться до конца. Спасибо за отличное настроение!

Единственное интервью Юры, где он ничего не узнал о герое.

Мы тут в Костанае немного офигели. Работа встала, все смотрят интервью...

Неожиданно, получила огромное удовольствие! Какая внутренняя свобода!

Впервые в жизни решила написать комментарий. Потому что зацепило.

Огромное спасибо, два часа спокойствия.

Мы не просили это, но это было нам нужно.

Ох, уж этот казахский вайб. Cмесь простоты, доброты и душевности. Обожаю.

Я два часа улыбаюсь! Обожаю такое настроение!

Стоит отметить, что на этой передаче также были и другие представители Казахстана: ведущий Нурлан Сабуров, комик Евгений Чебатков, солисты музыкальной группы "Ирина Кайратовна", режиссер Тимур Бекмамбетов, клипмейкер Айсултан Сеитов, исполнитель Скриптонит, рэпер Jah Khalib.

Материал по теме "Ирина Кайратовна" дала интервью Дудю

Ранее сообщалось, что 37-летний белорусский стендап-комик, выступающий в странах Евросоюза, включен в Беларуси в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.