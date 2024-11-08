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Фариза Тореали рассказала о важном событии в семье

Фариза Тореали поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:08 Фото: Instagram/Farizatoreali
Младшая сестра певца Торегали Тореали поделилась с подписчиками кадрами очередной фотосессии. На этот раз поводом для нее послужил день рождения ее единственной дочери, сообщает Zakon.kz.

Кадры Фариза Тореали разместила 8 ноября 2024 года на личной странице в Instagram.

В подписи к красивым снимкам предпринимательница уточнила, что не может поверить, что с момента рождения дочери уже прошел год.

"Девочка, я даже не знала, что существует такая любовь. Любовь – это ты. Счастье – это то, что ты есть. Тебе годик. Поздравляю тебя, мой свет", – отметила Тореали.

Комментаторы оставили ряд теплых пожеланий. Их также интересует, когда мама перестанет скрывать лицо дочери в социальных сетях.

О том, что Тореали стала мамой, ее подписчики узнали лишь в декабре 2023 года.

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