Фариза Тореали рассказала о важном событии в семье

Младшая сестра певца Торегали Тореали поделилась с подписчиками кадрами очередной фотосессии. На этот раз поводом для нее послужил день рождения ее единственной дочери, сообщает Zakon.kz.

Кадры Фариза Тореали разместила 8 ноября 2024 года на личной странице в Instagram.

В подписи к красивым снимкам предпринимательница уточнила, что не может поверить, что с момента рождения дочери уже прошел год.

"Девочка, я даже не знала, что существует такая любовь. Любовь – это ты. Счастье – это то, что ты есть. Тебе годик. Поздравляю тебя, мой свет", – отметила Тореали.

Комментаторы оставили ряд теплых пожеланий. Их также интересует, когда мама перестанет скрывать лицо дочери в социальных сетях.

О том, что Тореали стала мамой, ее подписчики узнали лишь в декабре 2023 года.