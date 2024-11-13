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Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания

Шепс раскрыл, что чувствует к Керро, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 05:20 Фото: starhit
Звезды мистического шоу "Битва экстрасенсов" Александр Шепс и Мэрилин Керро расстались несколько лет назад. Их фанаты до сих пор помнят об этой яркой паре. В свежем интервью Шепс поделился подробностями их бурного разрыва, сообщает Zakon.kz.

По информации Starhit, поклонники были уверены: отношения звезд "Битвы экстрасенсов" обязательно перерастут в семейные. Однако спустя четыре года Александр и Мэрилин разошлись. Причем расставание прошло со скандалом. "Ведьма" Керро выступила с обвинениями в адрес бывшего, рассказав о неверности "медиума".

"У меня к этому человеку абсолютно лояльное отношение. Как мы расстались? Жестко. Было ли предательство? Нет, ни с моей, ни с ее стороны. Но, видимо, она обиделась, раз считает это предательством. Почему она так считает? Я даже не задумывался об этом. Мои внутренние рассуждения: у нее своя дорога, у меня – моя", – откровенничал Александр в беседе с Ольгой Якубович.

Финалистка популярного шоу "Битва экстрасенсов" отметила, что Шепс довольно эмоционально отреагировал на вопросы о бывшей, хотя уверяет: чувства угасли.

Сейчас Мэрилин переживает непростой период. Колдунья осталась одна с тремя детьми. В статусе холостяка остается и Александр, хотя признается, что уже влюблен.

Мэрилин Керро – эстонская фотомодель, участница 14-го, 16-го и 17-го сезонов мистического проекта на канале "ТНТ" "Битва экстрасенсов".

Александр Шепс – шоумен и "медиум", победитель 14-го сезона "Битвы экстрасенсов", участник проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на канале ТНТ.

Ранее эстонская "ведьма" Мэрилин Керро показала, что подарили ей дети на день рождения.

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