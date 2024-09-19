Эстонская ведьма Мэрилин Керро показала, что подарили ей дети на день рождения

Фото: Instagram/devilmarylinkerro

18 сентября эстонский экстрасенс Мэрилин Керро отметила свой 36 день рождения. Она показала, как ее поздравили трое ее детей, сообщает Zakon.kz.

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