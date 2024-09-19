Эстонская ведьма Мэрилин Керро показала, что подарили ей дети на день рождения
Фото: Instagram/devilmarylinkerro
18 сентября эстонский экстрасенс Мэрилин Керро отметила свой 36 день рождения. Она показала, как ее поздравили трое ее детей, сообщает Zakon.kz.
На своей официальной странице в Facebook эстонская ведьма опубликовала видео, на котором показан накрытый праздничный стол.
"Проснулась утром, а они втроем накрыли стол", – подписала видео Мэрилин Керро.
У эстонской ведьмы Мэрилин Керро трое детей: сыновья Кайус-Уильям и Кайро и дочь Селин Мари.
Ранее экстрасенс Мэрилин Керро призналась, что победила проблемы со здоровьем благодаря кошке.
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