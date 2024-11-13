Архивное фото из семейного альбома Максима Галкина привлекло внимание общественности

Популярный артист эстрады Максим Галкин опубликовал очередную фотографию с детьми Елизаветой и Гарри. Семейным снимком супруг певицы Аллы Пугачёвой поделился на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Пост Галкин разместил 13 ноября 2024 года. В описании к нему он порассуждал о быстротечности времени.

"Попалась из воспоминаний смартфона чудная фотография. Как дети быстро растут", – написал актер.

Комментаторам пришлась по душе эта фотография.

"Нет ничего важнее в жизни, чем счастливое детство! Такие классные! Обожаю их. Прекрасные дети любящих родителей! Чудо", – пишут пользователи Сети.

Елизавету с Гарри родила суррогатная мама. Сестра появилась на свет на несколько минут раньше.

18 сентября 2024 года им исполнилось 11 лет.

После работы на телевидении Галкин заявил, что его дети никогда не будут участвовать ни в каких конкурсах.

28 октября шоумен с гастролями выступил в Нью-Йорке. Артист поделился видео с мероприятий, а также рассказал о любви к крупнейшему городу Америки.