Фото, которое все объяснило: Галкин показал Пугачёву

Знаменитый юморист Максим Галкин поделился с подписчиками фотографией с супругой – примадонной Аллой Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Пост в Instagram никак не подписан, а на кадрах Галкин в своем новом брутальном образе стоит позади счастливо улыбающейся Аллы Борисовны.

Пост можно расценить как ответ Галкина на подозрения в измене звездной жене. Именно такие предположения стали оставлять в комментариях под снимками Галкина из Куршевеля, где он отдыхал с детьми.

Здесь комментаторы тоже "оторвались", не преминув и пошутить над слухами:

Вы развеяли все сомнения и стереотипы про шапки.

Уже вдвоем балуются, да что это такое.

Блин, он женат оказывается.

Добрый день, мы в шоке, хорошего вам дня, до свидания.

Напомнил, чей он PRO MAX.

Чтобы не забыли, для кого роза цвела.

После того как Макса признали открытием 2026, Алла тут как тут, скажем так, пришла обозначить территорию.

Девочки, АЛьфа в здании, расходимся.

Та мы помним, что Вы занят…

Как этой семье идут шапки.

Какому дьяволу продать душу?

Максим Галкин стал новым интернет-крашем после смены образа: он сменил прическу, отрастил бороду и заметно улучшил физическую форму.