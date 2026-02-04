Фото, которое все объяснило: Галкин показал Пугачёву
Фото: Instagram/maxgalkinru
Знаменитый юморист Максим Галкин поделился с подписчиками фотографией с супругой – примадонной Аллой Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.
Пост в Instagram никак не подписан, а на кадрах Галкин в своем новом брутальном образе стоит позади счастливо улыбающейся Аллы Борисовны.
Пост можно расценить как ответ Галкина на подозрения в измене звездной жене. Именно такие предположения стали оставлять в комментариях под снимками Галкина из Куршевеля, где он отдыхал с детьми.
Здесь комментаторы тоже "оторвались", не преминув и пошутить над слухами:
- Вы развеяли все сомнения и стереотипы про шапки.
- Уже вдвоем балуются, да что это такое.
- Блин, он женат оказывается.
- Добрый день, мы в шоке, хорошего вам дня, до свидания.
- Напомнил, чей он PRO MAX.
- Чтобы не забыли, для кого роза цвела.
- После того как Макса признали открытием 2026, Алла тут как тут, скажем так, пришла обозначить территорию.
- Девочки, АЛьфа в здании, расходимся.
- Та мы помним, что Вы занят…
- Как этой семье идут шапки.
- Какому дьяволу продать душу?
Максим Галкин стал новым интернет-крашем после смены образа: он сменил прическу, отрастил бороду и заметно улучшил физическую форму.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript