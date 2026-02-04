#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Фото, которое все объяснило: Галкин показал Пугачёву

юморист Максим Галкин с женой, певицей Аллой Пугачевой, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 17:59 Фото: Instagram/maxgalkinru
Знаменитый юморист Максим Галкин поделился с подписчиками фотографией с супругой – примадонной Аллой Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Пост в Instagram никак не подписан, а на кадрах Галкин в своем новом брутальном образе стоит позади счастливо улыбающейся Аллы Борисовны.

Пост можно расценить как ответ Галкина на подозрения в измене звездной жене. Именно такие предположения стали оставлять в комментариях под снимками Галкина из Куршевеля, где он отдыхал с детьми.

Здесь комментаторы тоже "оторвались", не преминув и пошутить над слухами:

  • Вы развеяли все сомнения и стереотипы про шапки.
  • Уже вдвоем балуются, да что это такое.
  • Блин, он женат оказывается.
  • Добрый день, мы в шоке, хорошего вам дня, до свидания.
  • Напомнил, чей он PRO MAX.
  • Чтобы не забыли, для кого роза цвела.
  • После того как Макса признали открытием 2026, Алла тут как тут, скажем так, пришла обозначить территорию.
  • Девочки, АЛьфа в здании, расходимся.
  • Та мы помним, что Вы занят…
  • Как этой семье идут шапки.
  • Какому дьяволу продать душу?

Максим Галкин стал новым интернет-крашем после смены образа: он сменил прическу, отрастил бороду и заметно улучшил физическую форму.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
