Максим Галкин признался, почему любит Нью-Йорк
Фото: Instargam/maxgalkinru
Известный 48-летний шоумен Максим Галкин на днях с гастролями выступил в Нью-Йорке. Артист поделился видео с мероприятий, а также рассказал о любви к крупнейшему городу Америки, сообщает Zakon.kz.
Публикация юмориста размещена 27 октября на его личной странице в Instagram.
"В Линкольн-центре побывал на спектакле с Робертом Дауни-младшим. Обожаю Нью-Йорк за то, что здесь ты успеваешь даже в плотном гастрольном графике найти время на спектакли, последние премьеры и постановки", – написал Галкин.
Гастроли пародиста расписаны на месяцы вперед. Однако теперь для поклонников его таланта в Америке и Канаде прописано новое правило: им запретили снимать представления стендап-комика.
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