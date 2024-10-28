Максим Галкин признался, почему любит Нью-Йорк

Фото: Instargam/maxgalkinru

Известный 48-летний шоумен Максим Галкин на днях с гастролями выступил в Нью-Йорке. Артист поделился видео с мероприятий, а также рассказал о любви к крупнейшему городу Америки, сообщает Zakon.kz.

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