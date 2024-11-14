Ольга Бузова планирует стать мамой в 2025 году

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своих планах на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 14 ноября Telegram-канал Super.ru, на вечеринке, посвященной восьмилетию ее певческой карьеры, Бузова поделилась, что в следующем году хотела бы родить ребенка.

"Итак, в 2025 году я рожаю. Потом возьму год на творческую паузу, чтобы стать хорошей мамой. А в 2026 году, получается, проведу большой сольный концерт", — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что подписчики заподозрили Ольгу Бузову в романе с Олегом Майами.

