Подписчики заподозрили Ольгу Бузову в отношениях с известным певцом

Подписчики заподозрили Ольгу Бузову в романе с Олегом Майами. Все потому, что в своем Instagram она поделилась отрывком новой совместной песни с Олегом Майами, сообщает Zakon.kz.

Видео на трек под названием "Такси" получилось очень нежным и эмоциональным, а поэтому поклонники тут же заподозрили, что певец – тот самый возлюбленный, которого Оля скрывает уже какое-то время.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать:

"Красивая пара!";

"Оля с кем клип снимет, потом сразу любовь с ним, есть такая примета";

"У Олега и у Оли давно взаимная симпатия, во многих интервью они с такой нежностью смотрели друг на друга, я догадывалась, что рано или поздно они нас всех порадуют";

"Оля, прям как будто у вас с Олегом настоящая любовь, даже хочется верить в это";

"Вот это поворот! Будьте счастливы!", "Я пошла за попкорном", – обсуждают фолловеры Бузовой.

Напомним, ранее певица активно давала понять, что ее сердце не свободно. Так, она уже просила фанатов выбрать ей красивую дату свадьбы, хвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце, благодарила со сцены свою "будущую любимую свекровь", а также показывала свои страстные объятия с таинственным незнакомцем.