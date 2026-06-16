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Культура и шоу-бизнес

"Не могу передвигаться": Ольга Бузова высказалась о своем состоянии после операции

Ольга Бузова в больнице после операции, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 18:31 Фото: Instagram/buzova86
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем самочувствии после экстренной операции на ноге, сообщает Zakon.kz.

Артистка опубликовала фотографию из больничной палаты на своей странице в Instagram и уточнила, что продолжает лечение в Москве.

По словам Бузовой, она восстанавливается в Научно-клиническом центре имени Боткина, однако сроки полного выздоровления пока остаются неизвестными.

"Сегодня впервые за 4 дня поспала чуть больше трех часов, уже успех. Очень ждала понедельника и конкретики от лечащих врачей, но, к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока неясен период полного восстановления. Мне, как человеку, у которого все лето было расписано еще год назад, сложно принять тот факт, что нет конкретной даты выписки или факта, когда я смогу сама встать. Подробности писать не хочется, чтобы лишний раз не вызывать панику у вас и близких мне людей. Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться", – написала певица под постом.

Певица отметила, что находится под постоянным наблюдением специалистов, и поблагодарила медицинский персонал за поддержку.

"Благодарю еще раз врачей Боткинской больницы за бережное отношение ко мне и уважение к моей деятельности". Ольга Бузова

До этого Бузова сообщала, что перенесла экстренную операцию на ноге. Других подробностей о причинах хирургического вмешательства артистка не раскрывала.

Ранее мы сообщали, что известная певица из России приютила щенка, над которым жестоко издевались в Шымкенте.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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