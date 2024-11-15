Футуристические идеи Нурлана Коянбаева рассмешили казахстанцев
Ролик, размещенный на странице в Instagram, вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Если одни верят в осуществление подобного, то другие уверенно заявляют, что такого в нашей стране никогда не будет.
- Если бы было так, я каждый день ездил в Бурабай.
- Такого комфорта у нас нет и не будет.
- Пусть сбудется!
- Мечтать не вредно.
- Ержан, просыпайся.
Также есть перспективы основателя кинокомпании Kazteleproduct на вагоны, следующие по маршруту Алматы – Атырау.
А вот трассу Актау – Баку построят таким образом:
Дорога-мечты из Алматы в Бишкек представлена так:
- Пусть LRT cначала запустят.
- Если эта дорога будет в Казахстане, то главный мост упадет на землю через неделю.
- Все начинается с фантазии. Главное, начать действовать.
- Разве мы не можем помечтать?
- Почти верю.
- Обожаю ваш юмор, Нурлан.
Один из крупнейших городов Западного Казахстана Атырау в 2032 году, по мнению Коянбаева, станет таким:
Несмотря на противоречивые комментарии, подписчики с юмором и любовью к Родине реагируют на красивые ролики.
Ранее известный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков рассказал об эмоциях, которые испытывает перед и после выступлений. Своими наблюдениями артист поделился с публикой на странице в Instagram.