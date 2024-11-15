Футуристические идеи Нурлана Коянбаева рассмешили казахстанцев

Известный казахстанский продюсер Нурлан Коянбаев часто делится своими представлениями о Казахстане в будущем. К примеру, на днях он разместил видео о том, как будут выглядеть поезда по направлению Астана – Бурабай в 2034 году, сообщает Zakon.kz.

Ролик, размещенный на странице в Instagram, вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Если одни верят в осуществление подобного, то другие уверенно заявляют, что такого в нашей стране никогда не будет.

Если бы было так, я каждый день ездил в Бурабай.

Такого комфорта у нас нет и не будет.

Пусть сбудется!

Мечтать не вредно.

Ержан, просыпайся.

Также есть перспективы основателя кинокомпании Kazteleproduct на вагоны, следующие по маршруту Алматы – Атырау.

А вот трассу Актау – Баку построят таким образом:

Дорога-мечты из Алматы в Бишкек представлена так:

Пусть LRT cначала запустят.

Если эта дорога будет в Казахстане, то главный мост упадет на землю через неделю.

Все начинается с фантазии. Главное, начать действовать.

Разве мы не можем помечтать?

Почти верю.

Обожаю ваш юмор, Нурлан.

Один из крупнейших городов Западного Казахстана Атырау в 2032 году, по мнению Коянбаева, станет таким:

Несмотря на противоречивые комментарии, подписчики с юмором и любовью к Родине реагируют на красивые ролики.

Ранее известный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков рассказал об эмоциях, которые испытывает перед и после выступлений. Своими наблюдениями артист поделился с публикой на странице в Instagram.