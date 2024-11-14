Евгений Чебатков признался в страхе перед сценой

Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy

Известный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков рассказал об эмоциях, которые испытывает перед и после выступлений. Своими наблюдениями артист поделился с публикой на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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