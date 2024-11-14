Евгений Чебатков признался в страхе перед сценой
Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy
Известный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков рассказал об эмоциях, которые испытывает перед и после выступлений. Своими наблюдениями артист поделился с публикой на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Чебатков подчеркнул, что сейчас у него гастрольный тур.
"Пишу этот текст в туровом автобусе, который катится по улицам снежной Перми. Концерт через час. Приятное волнение снова начинает накрывать. Мы с пацанами уже вошли в ритм – каждый день концерт, и хоть это не совсем просто, я знаю, что оно того стоит, ведь как только схожу со сцены, я чувствую себя максимально наполненным зрительской отдачей".Евгений Чебатков
Также ведущий обратился к зрителям с благодарностью.
"Спасибо огромное за то, что приходите на концерты, и мы вместе проживаем одни эмоции. Каждый день мне страшно выходить на сцену, но каждый день я счастлив на ней".Евгений Чебатков
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